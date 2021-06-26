大S（徐熙媛）和汪小菲結婚10年，育有一女一兒，近日卻傳出汪小菲頻頻失言，讓大S心死準備離婚，昨(25日)陸媒更報導拍到汪小菲和一名長髮女上酒吧，夫妻倆關係又受到關注。對此，有媒體問到徐媽媽反應，對方先是一改有問必答的態度沒接電話，之後用簡訊回應不方便說話。

近兩年因新冠肺炎疫情，汪小菲常在台灣和大陸兩頭跑，本月初他嗆大陸經濟繁榮，分店不斷開，但台灣的家人卻沒有疫苗打，「這就是差異」，之後道歉強調：「因為實在擔心家人，昨天說了一些不好的話。疫情期間確實情緒容易激動，希望家人能健康平安」，而大S起初對媒體放話已經在準備離婚，經紀人和徐媽媽則說只是夫妻口角，「哪對夫妻不吵架」。

大S經紀人表示不再回應兩人私事。（圖／中時資料照片）

陸媒近日爆出，表示要將重心放回工作的汪小菲，近期被拍到和朋友聚會，之後又往酒吧續攤，身邊多了位長髮美女，不知兩人關係。據《三立新聞網》報導，徐媽媽先前無奈表示：「各人造業各人攤」，也說會努力安撫女兒，如今聽聞汪小菲疑跟其他女子上酒吧，徐媽媽先是不接電話，之後低調用簡訊回：「不好意思，我現在不方便說話。」

汪小菲被拍帶女上酒吧，徐媽媽不回應。（圖／中時資料照片）

另一方面，汪小菲母親張蘭先前被抓包在抖音上點讚批評大S的網友留言，22日張蘭在微博改轉發其他網友做的影音，該網友呼籲：「夫妻兩人的事就讓他們私下好好解決吧！無論怎樣，汪小菲都說了那就不要過多關注了！大S和婆婆關係也很好，曾經婆婆還誇大S很孝順，不要再妄加揣測了」，而影片中張蘭昔日受訪，透露大S過去送她名牌包當見面禮，自己捨不得買沒想到媳婦先送上，讓張蘭對大S這媳婦讚不絕口，讚她體貼、懂事又孝順。

汪小菲被拍帶女上酒吧，徐媽媽不回應。（圖／中時資料照片）

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