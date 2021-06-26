防疫宅在家，小黃也加入宅配及外送餐點！台中市府交通局依《公路法》規定調用計程車協助物流配送，與計程車客運業者合作推出「協助載送貨物及外送餐點」服務，收費可依市場機制由合作商家與計程車業者自行協商，歡迎計程車業者加入，共度疫情難關。

台中市交通局長葉昭甫表示，因應全國疫情警戒三級持續延長，民眾防疫減少出門宅在家，在家烹飪增加，「生鮮蔬果箱」的叫貨需求大幅成長；因餐飲全面禁止內用，餐飲業者推出套餐、便當外送或線上訂餐服務，使宅配需求大增、物流大塞車，現有物流貨運逐漸無法負荷。

葉昭甫表示，為使民生物資可以快速、如質送達民眾手中，交通局發布公告調用計程車協助物流配送，疫情在二級以上警戒期間，允許中市計程車業者在台中、彰化、南投、苗栗等共同營業區內投入外送、物流業服務，協助載送貨物及餐點。

葉昭甫指出，為推動「協助載送貨物及外送餐點」，依《公路法》規定調用計程車協助物流配送，並已報備交通部後發布行政命令，讓計程車業共同參與防疫、解決民生問題。一方面提升量販店、餐飲業及計程車業者營收，並可彈性運用計程車業閒置運能。

交通局表示，「協助載送貨物及外送餐點」服務可協助農會、大型量販店及餐飲業者，載送農產品、民生用品及餐點，可大幅加速消費者收到訂購的商品。有載運需求店家及物流業者可逕洽計程車業者及車隊合作，期間計程車貨運收費標準和載送物品項目，並未限制依計費表跳表金額計算，可依市場機制由合作商家與計程車業者自行協商。