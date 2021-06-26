世界衛生組織(WHO)25日舉行記者會，會中WHO秘書長譚德賽表示，首次在印度發現的Delta變種病毒已成為迄今所發現的病毒中，傳染力最高的變種病毒，目前已有至少85個國家/地區淪陷。

譚德賽也警告，自己近日參加一場會分配疫苗而設立的諮詢會議。根據會議結論，由於貧窮國家缺乏疫苗，導致Delta變種病毒的傳播加速，而這又帶來病毒再次變種的危機。

他表示，貧窮國家感到相當失望，因為手上根本沒有疫苗可以分配，而這根本原因在於富裕國家拒絕和發展中國家分享疫苗。「如果沒有疫苗，你拿甚麼來分配」。

他認為，整個國際社會正重蹈幾十年前愛滋病的危機，以及2009年H1N1大流行期間所犯的錯誤。當時，整個疫情告一個段落，疫苗才到貧窮國家的手上。「愛滋病已在高收入國家爆發疫情的數十年後，抗人體免疫缺損病毒的藥物才抵達低收入國家，難道我們要重複同樣的事情」。

為了讓貧窮國家也能公平地取得疫苗，聯合國創設「疫苗全球取得機制」（COVAX）；然而，COVAX設立的幾個目標，卻一再未能達成。有鑑於COVAX最大的供應商，到2021年年底前不會出口任何疫苗；加上英國、美國與其他數國承諾的數億劑疫苗，也難短期內迅速到位，再再讓COVAX目標淪為一張芭樂票。

然而，低度發展與發展中國家拿不到疫苗，加上歐洲、美國與其他接種率高的國家正放寬邊境限制與其他公共衛生措施，WHO警告疫情隨時會捲土重來。世界衛生組織流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）認為，儘管歐洲的疫情正舒緩，但各種活動─從大型體育賽事到自家後院烤肉，這些都讓病毒可能再次傳播。

范科霍夫強調，「Delta病毒會持續進化，雖然我們的公共衛生與社交措施、疫苗、診斷與治療都在發揮作用；但很可能某段時間中，病毒持續進化而我們的對策卻原地踏步」。

6月初時，英國宣布開放6萬名球迷前往倫敦溫布利球場（Wembley Stadium）參加歐洲足球聯賽的準決賽與決賽，這讓公共衛生專家非常擔憂。英國華威大學（University of Warwick）分子腫瘤學教授楊恩（Lawrence Young）警告，疫苗防護力數據有限，感染力更強的Delta變種病毒卻正流行，在廁所等密閉空間很可能傳播疫情，成為災難性根源。