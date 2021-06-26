藝人侯昌明、曾雅蘭日前捲入好心肝疫苗爭議，兩人除了認錯公開道歉之外，也捐贈物資及做便當給第一線醫護人員，未料諸多網友不買帳，但夫妻倆仍是持續送暖，昨（25日）曬出醫護人員為感謝他們親手做的卡片，其中的小巧思引起網友熱議。

侯昌明曬出老婆曾雅蘭在家親自掌廚的照片，表示按慣例送便當到忠孝醫院，沒想到卻收到醫護人員親手做的卡片和繪圖，更用兩人名字「侯昌明曾雅蘭」6字寫「藏頭詩」來表達感謝之意，讓他感動直呼：「也許是知道我們最近的心情，讓我們心裡充滿陽光，真的好感動，原本是希望鼓勵一線的醫療人員，沒想到是被他們溫暖了」，更強調：「忠孝醫院好有溫度，每一位醫療人員都好熱情」。

對此，網友也紛紛留言：「認真覺得這樣的善舉真的很不容易～有多少人真的能實際回饋社會呢？真心又善良，您們做的很好」、「好棒、好有愛心的夫妻檔，台灣有您們真好」、「滿滿的愛，謝謝你們挺醫護人員，我們也一樣挺你們一家人喔」、「你們倆言教身教做得太棒了！感動喔」、「用行動付出一切，我想大家都會看在眼裏（裡）的」。

而夫妻倆近日除了做愛心便當，還親自送「救命神器」HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統）、N95口罩給醫護人員，卻遭部分網友嗆是在作秀，對此，侯昌明也親自反擊：「歡迎酸民在罵我們洗白作秀的同時，也一起來做公益」，高EQ的回應讓人佩服不已。

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