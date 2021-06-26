The Portland Trail Blazers are locked in on Clippers assistant Chauncey Billups as their new head coach and are hopeful to finalize a deal sources tell me and @sam_amick. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 26 2021

隨著不少球隊搞定新總教練，包含獨行俠簽下奇德、溜馬找回卡萊爾等，拓荒者也終於找到了嗎？根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞26日爆料，拓荒者已經鎖定快艇助教畢勒普斯擔任新主帥，目前雙方正在努力協商合約金額與年數。

如此一來，代表畢勒普斯的領軍風格，已經受到拓荒者明星後衛利拉德的肯定，畢竟先前傳出拓荒者找新教頭，必須先經過利拉德點頭同意，不過目前傳出畢勒普斯成為拓荒者新主帥的主因，還是他跟拓荒者總裁歐爾希擁有深厚私交關係。

1997年以探花身分加盟塞爾提克的畢勒普斯，球員生涯待過塞爾提克、暴龍、金塊、灰狼、活塞、尼克、快艇等隊，2004年曾幫活塞奪冠，但在2014年9月宣告退役之後，擔任電視球評直到去年才去快艇，成為總教練瑞弗斯身邊助教。

假如畢勒普斯順利接下拓荒者兵符，那麼他上任之後的首要任務，就是努力安撫利拉德不滿球隊近年無力爭冠的情緒，且重新打造拓荒者團隊球風或文化，不過目前他跟快艇還在今年西區冠軍賽拚戰當中，恐怕不會那麼快就宣告他的上任。