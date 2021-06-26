高雄市桃源區建山里南部中會建山長老日前遭竊，弟兄發現後報警。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

41歲張姓男子日前到高雄市桃源區建山里南部中會建山長老教會偷奉獻箱，得手8千多元。他落網時供稱，因為疫情被放無薪假，加上母親要洗腎，家裡沒錢，所以出此下策。

高雄市六龜警分局寶來派出所於6月24日晚間8時40分，接獲桃源區建山里建山長老教會教友報案，指當天有人佯稱是政府衛生局人員，到教會做防疫宣導。因屬防疫期間，教友不疑有他，帶張男進入教會。

直至當日晚間，該教會弟兄發現出納室內由弟兄、姊妹捐出的奉獻禮金8千多元不翼而飛後，才驚覺遭竊，趕緊報警。

警方獲報後，針對現場地形及路線勘察，經漏夜檢視路口監視器畫面後，鎖定外來的張姓男子涉有重嫌。張嫌到案後對犯行坦承不諱，張嫌是旗山人，因為缺錢，所以臨時起意行竊。警方詢後，依竊盜罪及僭行公務員職權罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。

警方呼籲，疫情期間，部分宵小假借防疫之名，行犯罪之實；如發現可疑人士，或於社群網路看到關於疫情的不實訊息，請即刻向警政單位反映。