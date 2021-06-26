中國工程院院士鍾南山周五（25日）接受南方+採訪時，對廣東疫情作出最新研判。指中國在應對Delta變異株在社區傳播的第一階段戰役中取得了階段性的重大成果。至於疫苗對Delta變異株的效果，整體而言，目前中國國內最常用的三種疫苗對Delta變異株還是有保護作用的。

鍾南山表示，與野生型的普通株比較，Delta變異株感染者體內病毒載量要高100倍，同時Delta變異株在體內的潛伏期較短，只有約1至3天，而去年在武漢疫情中的新冠病毒潛伏期平均為3至7天。另外，據在廣州的觀察，Delta變異株在體內轉陰的時間也較長，為13至15天，少數可達20天以上，遠長於普通株的7至9天。Delta變異株傳染性比普通株高1倍，疫情初期10天內就發生了5代的傳播，要沒有採取有效措施，廣州同期大概會有730萬人被感染。不過他強調，經多次調整防控方案，廣州社區用不到1個月時間實現連續「零新增」，可說初步有效控制疫情。

談到廣東防控經驗，他表示，廣東根據Delta變異株感染的特點採取了一些創新的科學管理措施。首先是快速鎖定傳染源，查清傳播鏈，於5月21日接到報告後當日下午就鎖定了感染來源，通過給所有病例都做了毒株的基因檢測，得以發現病例都是首例感染的阿婆所傳染。第二是改變了密接者的概念，與過往不同，對於Delta變異株，在同一個空間、單位、建築與感染者發病前4天曾經相處的都被歸為密接者，因應概念改變，當局分級制定了封閉、封控等不同的管控模式。

第三，廣東首度在全國建立了「黃碼」制度，黃碼人員須在24小時內完成核酸檢測，並結合「三天兩檢」「七天三檢」等措施，由此在廣州傳播鏈的167宗病例中，主動搜索出沒有症狀的53宗，佔31.7％，幫助快速控制住了疫情。第四，廣東採取了嚴防向省外溢出的措施，廣州、佛山先後要求離粵、離穗、離佛人員要72小時核酸陰性，後再加碼要48小時核酸陰性，令本土疫情沒有傳至省外。最後，廣東開展封閉封控區域的動物監測，想辦法找到所有的可能的傳染來源。

對於下一步，鍾南山強調要盡快推進疫苗接種，建立群體免疫。就外界關注國產疫苗對Delta變異株的作用，他表示廣州通過觀察感染者及密接者的接種疫苗效果發現，預防密接接觸者感染的效果為69％，預防發展為肺炎的效果為73％，預防重症效果達95％以上。數據顯示，接種兩劑疫苗的密接者，疫苗對預防發病的保護力近60％，預防肺炎的保護力近80％，沒有患者轉為重症和危重症。他強調，不論實驗室結果還是真實世界的第一手資料，都說明目前大陸國內最常用的疫苗對Delta變異株有效。