高雄仁武群聚案目前已經造成5個家庭、15人染疫，感染源則是指標個案14359將病毒從新北恩主公醫院帶回高雄，傳染給家人再擴大傳染給相關接觸者，而從高市府公布案14359及家人的足跡，都曾去過新興區的某西服店，該西服店卻揭露是女兒想為結婚20多年但從未拍過婚紗的罹癌父親圓夢，希望大家不要仇視，但衛生局認為這已經涉及個人隱私，將會與店家釐清相關事實。

案14359去過的西裝店在臉書上發聲明稿透露，6月19日服務的這組客人是因為爸爸癌症末期，時間所剩不多，女兒想為爸爸及媽媽留紀念，才來店裡，因為父母在一起20多年未拍婚紗照，因此想在爸爸離開前替他圓夢。

高市府衛生局認為，聲明稿當中提到確診者的病情，已經嚴重涉及個資問題，就連醫護都不能向外透露，更何況是「西服店」，由於店家公布的資訊並非與傳染病有關，因此不會依傳染病防治法開罰，但將通知西服店負責人到案說明，釐清「他的消息來源根據」以及「公布病情的原因」之後，再追究相關責任。