台大首度舉辦線上畢業典禮，開場以樂高動畫呈現校園巡禮，創意十足。(李侑珊翻攝)

台灣大學今(26)日首度舉辦線上畢業典禮，校長管中閔以預錄影片發表致詞時提到，對於正在醫療前線奮戰的眾多醫護人員，務必心存感念，「他們是真正的英雄。只要大家共同努力，疫情終會過去，我們一定會贏得抗疫的最後勝利」，最後也用台灣人與朋友告別時常說的一句話「要小心哦」，送給所有畢業生。

以下是管中閔致詞稿全文：

去年新冠疫情初起，學校雖仍舉辦實體的畢業典禮，但規模大為縮小，許多師生和家長均以無法參加典禮為憾。今年初臺灣的疫情持續穩定，大家原本期待今年畢業典禮能按照往年方式辦理。不料五月時疫情急轉直下，臺北市疫情警戒程度提高，我們於是推遲畢業典禮，並改以線上方式進行。這也是臺大首次以線上方式舉辦畢業典禮。

隨著疫情發展，線上活動如今已成為生活中的新常態。我們雖逐漸習慣線上教學，線上會議，線上交流，線上購物訂餐等，但連期待了四年的畢業典禮也只能在線上參加，許多同學與家長們難免失望。為此，學務處與許多同學攜手，精心策劃了今天這場特殊的線上畢業典禮，希望能讓大家留下不一樣，但仍美好的記憶。

因為新冠疫情，有些同學會抱怨：這樣大的疫情怎麼就正好被我們在畢業時碰上了？也有些同學則樂觀的想，一旦有了疫苗，疫情得到控制，世界最終還是會回到以前的軌道，大家仍可以過著平穩安定的日子。

然而這個世界從不曾平靜。今年畢業的同學多數出生於1999 年，那正是規模達 7.3 的 921 大地震發生的那一年。時隔四年，亞洲（包括臺灣）爆發了罕見的急性呼吸道感染病 SARS。不過五年之後，源自美國的金融海嘯席捲全球，影響全世界經濟數年之久。2009 更是不平靜的一年，臺灣出現莫拉克風災，造成慘重傷亡；全球則爆發了 H1N1 流感大流行，數十萬人因此死亡。這些當時都曾被認為是數十年（甚至百年）一遇的重大災難。

回顧二十多年來的這些事件（這還僅僅是一部份與臺灣相關的事件），我們就會發現：巨大的天災人禍，過去曾頻繁出現，未來應該也不會少見。

當然，新冠疫情的影響範圍遠超過 SARS 與 H1N1 流感，對世界的衝擊則更大於金融海嘯。近代能與這次疫情相比的是一百年前 (1918-1920) 的全球流感大流行；據後來估計，當時全世界人口三分之一染疫，約有五千萬人因此不幸喪生。

那次流感爆發時正值第一次世界大戰末期，對當時的德軍主力造成嚴重打擊。而後疫情時代，戰敗的德國被列強宰割，奥匈帝國及奧圖曼帝國亦隨之瓦解，徹底改變了舊的國際秩序，也為後來的世局（從歐陸，到中東和亞洲）埋下許多不安定的種子。

這次新冠疫情並未伴隨著世界大戰，但出現在國際強權針鋒相對，世界產業供應鏈重整的關鍵時刻；後疫情時代因此充滿不確定性。而重組後的國際政經秩序，我不知道那會是一個「美好或不美好的新世界」＊，但它就是大家必須面對的世界。那裡將充滿挑戰和機會，如何善用所學回應挑戰，如何從機會中脫穎而出，都是大家新的功課。這些功課沒有標準答案，你們必須自己解答，自己審閱答案。

我也希望利用這個機會提醒同學們，對於正在醫療前線奮戰的眾多醫護人員，其中包括了許多學校師長與大家的學長姐們，我們一定要心存感念。當疫情大浪襲來時，他們勇往直前，力挽狂瀾，不僅保護病人，也捍衛著臺灣社會。他們是真正的英雄。只要大家共同努力，疫情終會過去，我們一定會贏得抗疫的最後勝利。

最後，我謹代表所有老師和行政主管，向所有畢業同學們表達最深切的祝福，也恭喜辛苦多年的家長們。敬祝大家未來一切順利，身體健康。

最後我還想講幾句話。我記得我看過一篇外國人寫的文章，他說他在臺灣多年，注意到臺灣有個很奇怪的習慣，朋友分手時都常常會說：「要小心哦」。我看到這篇文章的時候，也突然心有所感；多年來我媽媽每次看到我出門時會跟我講這句話，而後來我跟自己的小孩，也會講這樣的話。所以在畢業典禮這個時刻，我敬祝大家未來一切順利，身體健康，大家都要小心哦！