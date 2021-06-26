韓國5月下旬宣布代工生產美國莫德納疫苗，引發關注。國民黨立委李貴敏表示，韓國是台灣重要競爭對手，面對韓國的大動作台灣絕不能無動於衷，雖台灣目前深受民進黨疫苗政策失敗之苦，但所謂「亡羊補牢」，只要現在不放棄，全力爭取國際疫苗代工機會，並非沒有翻身可能，甚至能一掃台灣成全球防疫末段班的恥辱。

李貴敏25日在臉書撰文表示，韓國已宣布代工生產莫德納疫苗，在下階段關鍵產業競爭搶得先機，這令台灣一堆自滿得意卻無能的官員汗顏。因此她早在5月28日立院朝野協商，就要求衛福部部長陳時中說明，中央到底有沒有爭取國際疫苗在台代工規劃？畢竟亡羊補牢，台灣現在深受民進黨政府布局失敗導致的缺疫苗之苦，也使解封遙遙無期，眼下當然要全力爭取國際疫苗代工才有翻身機會，而不是要求國人當白老鼠或僅期待國際伸出援手。

李貴敏指出，韓國是台灣在國際間最重要競爭對手，眼看韓國企圖在新常態中站穩全球疫苗生產中心位置，台灣能無動於衷嗎？反觀我們過去一年，起碼先錯過3億劑AZ疫苗的代工機會，其他未成局的商業競合，受限民進黨政府黑箱作業，目前國人尚不得而知。如今台灣除了全面加強疫苗採購，調高採購量能，更應全力爭取國際疫苗代工，透過企業投資與自主研發，強化疫苗產業競爭力。

對此，李貴敏強調，以台灣的研發與代工能力，甚至在生技產業一定程度的技術及設備能力，現在絕對不應該放棄。事在人為，台灣與其在這裡空喊感謝美、日等國際友人的幫助，倒不如自立自強，務實檢討並規劃疫苗代工、國產、外購的方案。尤其，透過政府支持整合既有資源強化疫苗代工能量，投入美國疫苗產業鏈有力環節，方能補救過往的缺失，迎頭趕上並創造台灣的戰略優勢與價值，也才能一掃台灣因官僚怠惰成為全球防疫末段班的恥辱。