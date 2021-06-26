市場工作人員施打疫苗。（趙雙傑攝）

接受快篩。（趙雙傑攝）

市場工作人員等候施打疫苗。（趙雙傑攝）

新北市泰山區的「新北市家禽運銷合作社」爆發群聚感染，新北市長侯友宜26日表示，全面篩檢共計11人陽性，8人PCR確診，他強調，未來沒有陰性證明就無法進場施作。

侯友宜表示，新北家禽合作市場在昨天看到一個案之後就全面篩檢，那全面篩檢找到的、篩檢出來的有11個陽性，那PCR做出來是已經有8個確診。

侯友宜說，目前家禽合作市場除了勒令休息一天以外，也同時做好篩檢，那昨天篩了523人，那要拿陰性證明才可以在明天進場，那同時這8個確診個案我們已經送到集中檢疫所來做治療。

侯友宜今天到樹林肉品市場視察篩檢與疫苗接種情形，他表示，新北肉品市場供應我們北部很重要的肉品來源，民生物資不能有中斷，今天要篩大概要720人，打疫苗是408人，早上目前篩到現在都是陰性的，沒有找到陽性個案，會持續篩。

侯友宜強調，最重要的是要關心民生物資整個供應不能因疫情中斷，會針對重要民生物資營業場所持續防護，除了篩檢，只要對這個場所有保護的作用，就都會施打疫苗。

市長侯友宜到場視察。（趙雙傑攝）