我國新冠肺炎疫情嚴峻，近期中央流行疫情指揮中心開放居家快篩，但價格不斐，甚至1盒就要近2000元，消基會更呼籲政府，應該拿出部分防疫經費，在政策上普設快篩站或以專案進口方式，提供民眾一定數量的快篩試劑，藉由公費供應的手段，提供民眾自主快篩，鼓勵民眾共同配合防疫，共同抓出無症狀的病毒帶原者，阻斷傳播鏈，消滅疫情。

我國及歐盟地區均有銷售的「羅氏快篩試劑」在歐盟地區零售價格每劑約為6歐元，約合新台幣207元，換算成5入價格應約台幣1035元，但同一廠牌的新冠肺炎快篩劑，在台灣的售價，卻在1800元，較國外貴五成；德國Boson藥廠生產的簡易試劑，在德國售價約台幣100元，但在國內的報價，卻高達新台幣500元。

消基會表示，英國、德國等國家以「免費提供」策略，方求換取疫情清零效果，如英國民眾每人每週可以向政府免費申請使用2份新冠肺炎快篩劑，1份內含7組，英國政府為此要求民眾如果在家完成自主篩檢後，必須上網登記每次的篩檢結果，提供政府控制疫情及疫調的參考。

消基會認為，目前新冠肺炎快篩劑售價會如此昂貴的原因，主要在於「目前政府並沒有提供免費或公費快篩服務」；因為如果政府早就已經提供民眾普篩的機會，並在全國各地廣設決篩站，方便民眾接受快篩檢驗，在普篩情形下，民間自無另行購買新冠肺炎快篩劑的需求，既無需求，快篩劑銷售價格就一定沒有過高的條件。

消基會呼籲廠商，請業者共體時艱，在短期內提供比照國際的合理價格銷售，也呼籲政府，應該撥紓困或防疫的龐大經費，拿出一部分經費，在政策上普設快篩站或以專案進口方式，提供民眾一定數量的快篩試劑，藉由公費供應的手段，提供民眾自主快篩，鼓勵民眾共同配合防疫，共同抓出無症狀的病毒帶原者。