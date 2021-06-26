北農群聚擴大，不少民眾擔憂買菜帶回有病菌的蔬菜，專家教3招消毒自救。（本報系資料照）

北農群聚持續燒，不少民眾怕買菜染疫，林口長庚臨床毒物科護理師譚敦慈在臉書發文分享3點自救，民眾買菜回家可在門口用75%酒精噴在外包裝或蔬果表面上，靜置一分鐘即可，另也分享蔬菜水果的清洗原則與技巧，並提醒民眾不用太害怕。

譚敦慈昨天在臉書發文表示，北農事件讓民眾擔憂不敢買蔬果，甚至有不少蔬果被退回產地，但夏天蔬果易壞造成農民損失嚴重。不過，其實自新冠肺炎疫情爆發以來，還沒有因吃食物染疫的案例，且適量吃蔬果有助於提升自身免疫力，更能夠預防染疫。

譚敦慈指出，買菜回家之後，可以在門口以75%酒精噴灑在蔬果的外包裝，或是直接將酒精均勻噴灑在蔬果的表面上，靜置一分鐘即可，因為酒精會揮發，因此直接噴在蔬果上面是沒有問題的，噴完也不需要特別拿東西擦拭，放著等它乾即可。

譚敦慈接著分享清洗蔬菜的的方法，許多實驗證實，洗菜其實用水就好，不需要特別添加鹽巴、小蘇打等東西。首先，可以將要吃的蔬菜放入水盆中清洗1至2次，第三次清洗時，可以將水盆裝滿水，接著以一根竹筷粗度的流動水溢流12至15分鐘。

至於水果的部分，譚敦慈建議，所有的水果最好都洗過以後再吃，這也包括香蕉、龍眼、荔枝和橘子。另外，葡萄最近剛好是產季，品質極佳，而葡萄的清洗方法其實也不困難，將葡萄一顆顆剪下來之後，放入水盆中蓋上廚房紙巾，輕輕滑動再用水沖即可，葡萄外皮的白色粉末其實是果粉，大家不必特別擔心。

譚敦慈也說，有些人對芒果過敏，其實是因為芒果是漆樹科，只要把芒果的外皮確實清洗乾淨之後就不會有影響了。