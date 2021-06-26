大里區上裕汽車零件贈致霧峰分局致防疫用台酒酒精12箱。（霧峰警分局提供／馮惠宜台中傳真）

以行動力挺員警，台中市政府警察局東區分駐所日前有東區福安宮主委劉隆錫為員警加菜補充體力，還有東英里里長林文仲及太峰國際同濟會送上100份防疫面罩，另外上裕汽車零件有限公司也致贈霧峰分局12箱防疫用台酒酒精。

台中市東區福安宮主委劉隆錫感謝員警不畏辛勞執行各項勤務，為幫員警補充體力，日前上午親至第三分局東區分駐所為員警加菜，讓員警瞬間忘記執勤時汗流浹背的辛勞，備感溫馨。

東英里里長林文仲也偕太峰國際同濟會，親自致贈東區分駐所員警100個防疫面罩，以行動力挺防疫最前線。林文仲表示，平時轄內大小事，都仰仗人民保母無私的付出，疫情期間員警卻仍須風雨無阻，冒著染疫風險辛苦執勤，除了贈送防疫面罩提供足夠的防護力，更貼心準備一盒蛋糕，為員警加油打氣，警民齊心協力，攜手做好防疫工作。

另，大里區上裕汽車零件有限公司由負責人謝和橙代表，到霧峰分局致贈防疫用台酒酒精12箱，供第一線執勤同仁使用，謝和橙說，全國新冠肺炎疫情三級警戒疫情非常嚴峻，在疫情期間投入大量警力配合政府執行各項防疫工作、防堵各個防疫破口。

霧峰分局長陳家銘感謝各界捐贈警察機關防疫物資，為防疫工作盡一分心力，也加強宣導同仁注意執行各項勤務時採取必要防疫措施。第三分局東區所所長張竣詒代替所內弟兄感謝這群抗疫神隊友即時送暖，並呼籲，疫情期間請民眾減少外出，出門務必戴妥口罩，遵守防疫規定，就是給第一線防疫人員最好的加油與鼓勵。