北市萬華區2名男子6月初酒後在艋舺公園發生衝突，4天後2人又碰面，其中一人撂來9人助陣，把對方痛打一頓， 警方循線帶回打人一方10人，由於事後傳出當地6名街友確診，警方不敢大意，對雙方共計11人進行快篩，所幸都呈現陰性。警方對打人一方10人除依刑法聚眾鬥毆送辦，室外違法聚眾的部分，也報請衛生局開罰。

據了解，54歲鄭姓街友喝醉後，對44歲徐姓街友嗆：「看X小」，雙方發生口角衝突，不歡而散，後來傳出6名街友確診，艋舺公園內的街友一度消失，但2人四天後狹路相逢，徐要求鄭道歉，但鄭拒絕，找來7男2女同區街友助陣，加上自己共10人，將徐男拳打腳踢。

「ETtoday新聞雲」報導，警方事發後將鄭男等10人，陸續逮捕到案，訊後依聚眾鬥毆罪嫌送辦，惟事發傳出6名街友確診，全國也3級警戒狀態，警員不敢大意，在室外戴上口罩、護目鏡以及防護衣等對施暴者等人進行偵訊，同時要求11人進行快篩，所幸全部呈現陰性，鄭男等10人除了依照刑法聚眾鬥毆送辦，另外室外違法聚眾的部分，也將報請衛生局開罰。

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