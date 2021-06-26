「熊熊」卓毓彤擁有G級火辣身材，最近她被週刊報導搭上Selina律師前夫張承中，打算開設娛樂經紀公司。近期熊熊在Podcast節目中大談演藝圈潛規則，她透露曾遇一位大哥騷擾，還明顯感覺對方「有反應」，讓她當下傻眼，直言感覺被當眾侮辱。

熊熊過去曾和不少男星傳出緋聞，去年她傳出好事近，和開特斯拉的男友同居試婚，甚至有了身孕，但最後不了了之，熊熊還因此傳出取消婚約並流產。熊熊後來坦言在感情裡總是識人不清，自己常戀愛腦上身，認為部分網友對她的批評算有道理，自己有一部份也算是活該。

熊熊曾認遇到大哥性騷擾。（圖／中時資料照片）

近日，在Podcast節目《三聲有性》中，熊熊和林曜晟（博焱）、網紅黃小愛聊到演藝圈潛規則，熊熊自認個性沒有女人味，不太算是大哥的菜，所以沒遇過潛規則，更表示跟其他地方相比，台灣演藝圈算是和善多了，很少聽到「不合作就很慘」的下場，但也鬆口聽說過大哥和女明星交往的例子，然而那算是女方有意願，不算強迫。

熊熊聽說過不少圈內大哥跟女明星交往例子。（圖／翻攝自beargenie IG）

身材性感的熊熊進一步分享，雖沒遇到潛規則，但曾在節目上被騷擾，她有次因節目需要必須跟某位大哥身體靠非常近，黃小愛直接問：「妳可以感受到他的『反應』嗎？」，熊熊表示：「有一點」，但她不願暗示透露對分身分，「我當下覺得有一點被侮辱的感覺，後來就很抗拒跟那個人再同台，好險後來也都沒有」，也呼籲女生若在職場上感受他人舉動讓人不舒服，要勇敢學會保護自己。