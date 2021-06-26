大陸央視新聞用戶端26日報導，廣東近來有效圍堵源自印度的德爾塔（Delta）變異毒株擴大疫情。中國工程院院士、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鍾南山分析經驗指出，為了減少疫情傳播風險，廣東採取了最嚴格的管控措施防止疫情傳播。實證顯示，入境人員在隔離期內，不需增加隔離時間，而是應該增加核酸檢測頻次。為持續控管疫情，廣州將建立5000個獨立空間的國際健康驛站；目前大陸國產常用疫苗對Delta變異株還是有效的，大家應該打，尤其是未成年人和老年人應該加快接種疫苗。

鍾南山院士表示，此次廣州在疫情應對方面，通過迅速鎖定感染源，精準查清傳播鏈，更新「密接」概念等科學應對舉措，在大陸應對Delta變種病毒社區感染的第一階段戰「疫」中，取得了階段性的成果。

第一，很快鎖定了傳染源，查清傳播鏈在廣州做得很快，5月21日，因為省區地市也都接到報告，當天下午就鎖定了傳染源。隨後高品質流行病學的調查，流行病學調查很及時，差不多就是150多個病人，全都做基因檢測，這個是其他地方沒做到的，差不多每個基因檢測後，發現都是一個阿婆傳過來的，就搞清楚了，傳播鏈非常明確。能夠對疾病的整個來龍去脈、發展趨勢，以及應該怎樣管控，提供了非常清晰的資料支撐。

第二，對應Delta毒株，「密切接觸者」的概念要改變了。因為Delta毒株載量高，呼出來氣體毒性大，傳染性很強。過去是發病前兩天跟病人家人，家裡的人還有同一個辦公室、一米之內有共同吃飯、開會。但，現在概念要改，是指在同一個空間、單位、建築、樓幢，發病前4天跟病人有相處的，都是密切接觸者。

正因概念改變，所以才會採用不同的管理模式，密封、封控、封禁，是對重點密集人群的管控。廣東非常嚴格，盡可能嚴防向省外溢出，所以要減少人員流動帶來的疫情傳播風險。5月31日發病，6月2日廣州、佛山等等防控指揮部都發出通報，要求離粵、離穗、離佛都要憑健康碼綠碼，要有72小時的核酸檢測陰性證明，到6月7日加碼，縮短成48小時核酸陰性證明。所以到6月24日為止，到現在都沒有傳到省外。

鍾南山稱，他不認為入境人員要增加隔離時間，一般來說，絕大多數Delta潛伏期並不長，為極少數潛伏期長而增加隔離觀察，是弊大於利。應該加強對這些人員在隔離時間內的核酸檢測頻度，是有效辦法。

針對接下來的疫情防控，鍾南山院士稱，對於可能再出現的德爾塔（Delta）變種病毒感染，由於其感染強度極高，醫院的發熱門診要加強管控措施，隔離場所也要更加規範。

鍾南山指出，由於Delta感染強度非常高，醫院發熱門診要注意採用嚴格的管控措施。現在真正符合發熱門診規格要求的不太多。雖然廣州某些高發區採取了整區在酒店隔離，這樣解決不少問題，但普通酒店作為隔離酒店是不太合格的。廣州已決定在郊區建立一個占地25萬平方米的廣州國際健康驛站，有5000個獨立的空間，房間嚴格按照隔離（標準），不會互相傳染，這樣才叫隔離酒店。

鍾南山強調，目前大陸國產常用疫苗對Delta變異株還是有效的，大家應該打。Delta傳播主要的、重症的病人多為老年人，同時也有孩子。因此，這兩組人群應加強接種。