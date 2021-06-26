其中有110場營隊將把課程教材包以郵寄或超商店到店方是寄送給學生，讓學生可和家長可在線上與講師互動，邊看邊做。（北市教育局提供／游念育台北傳真）

全台疫情三級警戒延長到暑假，今年無法舉辦實體夏令營，北市教育局在台北酷課雲推出210場線上暑期科技教育營隊，共計6088個名額，營隊採直播方式，其中有110場營隊將把課程教材包以郵寄或超商店到店方是寄送給學生，讓學生可和家長可在線上與講師互動，邊看邊做。

北市教育局指出，營隊課程包含數位科技、機電整合、程式語言等多元豐富內容，活動一律採線上報名，報名期間為6月28日中午12點起至7月1日下午5點，可在台北酷課雲網站下方「最新公告」查看各科技中心營隊清單及報名網址，錄取名單統一於7月5日公告。

教育局表示，這次的暑期科技教育營隊是由北市新興國中、仁愛國中、北投國中、石牌國中、南門國中、龍門國中及日新國小7所自造教育及科技中心，共同推出課程，營隊均屬免費，內容包括「有液壓連桿夾夾樂」、「能源動力車」、「六足仿生獸」、「光空小夜燈」等豐富課程。

教育局說，以石牌國中科技中心的課程為例，7月5日「纏繞鼠迴力車」課程，是一堂適合國小中高年級學生與家長共同參與的手作活動，親子利用課程材料包，一同繪製可愛造型的雷切迴力車，讓學生透過動手實作的過程，增進親子情誼。

此外，教育局指出，北投國中科技中心則在7月6日推出「打造專屬LINE拍貼」，藉由親師生平日使用的通訊軟體學習程式應用，讓學生從生活中易入門的管道去探究程式學習，以提高學生的學習動機和熱忱。

北市教育局表示，推出線上暑期科技教育營隊，盼藉由線上手作自造等STEM＋互動課程課程，陪伴學生探索資訊數位新科技，讓學生在手作的樂趣中找回暑假的快樂時光。