天使26日大戰光芒，大谷翔平打第一棒，開賽首打席就揮出全壘打，個人本季第24轟！雖然短暫追平了全壘打王，不過藍鳥小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)同日對金鶯敲出第25轟，大谷仍暫居美聯第2。此戰天使有機會獲勝，但野手失誤、觸身球奉送兩分，終場光芒4-3獲勝。

天使隊大谷翔平揮出首打席全壘打，阮棟追加陽春炮。（天使隊臉書）

光芒投手克崔吉(Andrew Kittredge)前兩球投成一好一壞，第3球變速球太甜被大谷逮個正著，這球轟到右外野計分板頂端的工作通道上，這是453呎、擊球初速116.1英里（時速186.8公里）的怪物全壘打。這讓大谷再添一項傲人紀錄：自2015年統計速度以來，全聯盟最猛的一支首打席全壘打。

這一球打到外野最上方的工作通道，依照光芒主場純品康納球場的規定，判定為全壘打。這座球場屋頂是傾斜的且充滿「陷阱」，雙城隊沙諾(Miguel Sanó)曾經在這裡一球轟上更高處的柱子，結果彈回場內被外野手接住，判定出局。大谷翔平過去在日職吃過類似的悶虧，他把球轟到東京巨蛋的屋頂，掉下來被強制判定為場地二壘打。

今年大聯盟包括大谷在內，僅有4位打者轟出兩支初速116英里以上的全壘打。除了全壘打，短打也難不倒大谷，他第4局改以短棒偷襲得手，靠著快腿衝刺上一壘，單場雙安。

天使隊安森尼阮棟(Anthony Rendon)在首局追加1發陽春炮助威。沒想到光芒首局下立即就一陣猛打，趁著天使守備失誤一口氣攻下3分。7局下天使被打到滿壘，中繼投手蘇亞雷斯(José Suarez)一登板就送出觸身球，光芒擠回致勝分。