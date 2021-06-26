台東美術館僅下午會有少數民眾前往運動散步。（蔡旻妤攝）

台東連績16天無本土確診病例，疫情趨緩，不少民眾擔心一到假日恐出現旅遊人潮，造成縣內外人員流動，台東海線沿線風景區26日上午一片空蕩蕩；台東縣府表示，鄰近縣市屏東才剛剛發現印度變種株病毒，呼籲民眾防疫不能鬆懈。

伽路蘭風景區、富山護魚區、水往上流風景區、小野柳遊憩區，台東海線風景區，各景點早已拉起封鎖線，未見人潮更無車潮，路邊、停車場呈現一片空蕩蕩的情形，交通一路暢通。

此外，台東美術館、活水湖平日下午有少數民眾戴著口罩前往運動，據了解，大部分都是在地鄉親。台東陳姓民眾表示，近日下午到活水湖，都會發現車子明顯變多，防疫期間，頂多1、2台車停在這邊看風景，昨日目測至少20台車，但疫情形成有趣的畫面，車子「也保持社交距離」，相隔2、3公尺停放，有些人在車上開心吃東西，或有些人選擇下車，走到遠處離開「車群」，看美景吃下午茶解悶。

不少在地鄉親說，宅在家太久，總要散步運動維持身體健康，但仍強調一出離開家門就會全程戴上口罩，和其他人交談也都會保持一定距離，回到家第一件事就是先洗手、換下衣服。