國民黨前立委張顯耀遭爆特權插隊打疫苗，已經於5月28日在高雄義大醫院燕巢總院完成疫苗接種，比先前有藥師身分的同黨前立委黃昭順還提早2天施打，對於義大醫院是否屬於累犯、張顯耀是否符合優先施打對象，高市府衛生局表示，仍在調查當中。

有意參選高雄市議員的黃偵琳在臉書貼文指稱，「黃藥師-黃昭順濫用特權打疫苗後，張顯耀自己5月28日違法到義大醫院燕巢總院打AZ疫苗！」「國民黨你們到底有多害怕？一直插隊打疫苗！把第一線的防疫人員放在哪？張顯耀，難不成你也是藥師？」

消息一出，引發各界熱烈討論，高市府衛生局也立刻著手調查，衛生局表示，義大醫院稱張顯耀是協力廠商一事，屬於院方單方面的說法，張顯耀是否符合優先施打對象，仍有待調查，目前已經進入相關行政程序，會讓義大醫院及張顯耀意見陳述，但截至目前為止，衛生局也還未能與張顯耀取得聯繫。

黃昭順事件爆發後，高雄市長陳其邁曾強調「嚴格禁止插隊特權打疫苗」，但衛生局證實，張顯耀於5月28日已經完成疫苗接種，比黃昭順還早2天接種，至於義大醫院是否屬於累犯、是否對院方及張顯耀祭出重罰等問題，必須等案情釐清之後才能確定，目前談這個還言之過早。