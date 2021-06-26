香港新任政務司長李家超今早首次以司長身分出席公開活動後表示，國家安全是頭等大事，會利用每個機會去做國家安全教育。他並強調過往擔任保安局長統籌約7萬紀律部隊，現在會建立18萬公務員成為團結團隊，他對處理有關工作有信心。

李家超表示，他在政府工作44年，較絕大部分同事長，對政府運作文化及工作理念有認識。強調政府協調講求實際經驗，他過往在緊急及重大事故協調中心，有統籌處理應對颱風及反修例事件等經驗。擔任保安局長時統籌約7萬紀律部隊，今日會建立18萬公務員成為團結團隊，以各自專業各施長處，他對處理有關工作有信心。

對於被質疑學歷不足，李家超指自己有公共政策和管理的碩士學位，並在警隊期間透過自學計劃取得學士學位，認為證明香港可提供機會，只需要努力和自強不息，可以達到理想。

他又稱，國家安全是政府的責任，亦是頭等大事，不論哪位官員都有責任履行和擴廣國家安全，作為政務司長，會監管每一個環節，但不會取代局長制定相關政策，同時確保政策全面有效，符合目標。被問到在未來的立法會選舉，會如何判斷參選人是否符合資格，李家超說會考慮參選人是否真心擁護基本法和效忠香港，強調真心是非常重要，如果做虛假聲稱，不符合政治道德和法律。