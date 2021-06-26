網紅T妹（Tiffany Chen）行事風格大膽，常在臉書分享一系列破尺度的火辣照片，未料今年初卻被檢舉，導致臉書被關，昨(25日)她發文批評網美修圖過頭，「整體比例超好笑。」接著更罕見公開素顏照，怒嗆所有酸民：「傷害過我的所有惡人，你們絕對遭天譴不得好死」，引發網友議論。

對於外界謾罵，T妹昨先在臉書曬出素顏深溝倒出雪球照，強調：「不要再叫我把妝卸了！不要再叫我把瞳孔放大片拿掉，我根本沒戴好嗎？」話鋒一轉，提到有人問及她為何半年沒直播？她表示是受夠社會的黑暗面，接著舉例自己只是教媽媽們正確穿哺乳衣，卻導致臉書被關，讓她怒斥：「別人是健康的還可以打廣告，我就是猥褻，還有一張我全身只露臉跟腿，我的腿到底哪裡淫蕩？非常正常的一張照片，全部被拿掉」。

此外，T妹強調有時只是發一行普通的文，也能涉及毒品槍炮等，即便申訴還被駁回，讓她難掩氣憤表示：「這就是所謂的公平？我每天都等著判死刑就夠了」，接著撂下狠話：「過去傷害過我的所有惡人，你們絕對遭天譴不得好死，一輩子衰運連連並報應禍延子孫，社會的不公就是這些邪惡的大人造成的。」預告未來將會轉換到沒有歧視的平台。

正義感十足的她，日前得知有YouTuber到北市西門街頭發放口罩給街友，若對方不接受就丟擲酒精水球。對此她忍不住開嗆對方霸凌弱勢族群，直指這些人自以為正義，絲毫不懂尊重2個字。