李祐誠、林睿然在跳躍音符中創作屬於自己的作品，也開啟直觀社會萬花筒的窗口。（李金生攝）

金大音樂創作團隊用歌詞、旋律揮發一切必須結束的能量，吶喊著大家要心平氣和，團結一心對抗病毒，才能終結這場世紀大疫的心聲。（李金生攝）

「用愛發電的阿公店，像是Gogoro供電站，命最好能校正回歸，No one cares，全台灣聽好了我只會說一遍」國立金門大學一群愛玩音樂的同學，在新冠疫情野火席捲全球，至今還看不到盡頭，讓人沮喪的時刻，以「破口」為名寫了1首描繪百年一遇的大疫下，在相互提防的社交距離裡隱藏人心衝突、矛盾的社會百態，期待走過黎明前最黑暗時分，迎來充滿新希望的曙光，讓一切在次序節奏下恢復正常運轉。

來自雨港基隆，觀光系研究所畢業的貝斯手李祐誠和家住台北，也在今年自運休系畢業的電吉他手林睿然2人於金大熱音社與吉他社相遇後，一直在跳躍音符中創作屬於自己的作品，也開啟直觀社會萬花筒的窗口。

全球80多億人口的共同敵人新冠病毒，戴著它的皇冠張牙舞爪，封鎖蕭條的街景，也圍堵大家出門的心情。讓他們起心寫一首在春去秋來、夏盡冬至中，依然陰影難消的疫情世界，邀請曾煥卿、夏正霖、黃品翰、黃偉齊、潘峪安、洪福謙、蔡宜均和陳芊妤等人加入以「破口」（ Breach）為名的原創新作團隊。

他們透過作詞、編曲和演唱，為大家相互提防成為彼此的「破口」，詮釋滿懷戒心，甚至時有火爆衝突的社會氛圍，也譴責、嘲諷在潛伏病毒伺機攻擊，連買口罩也要插隊的惶惶人心下，還有人無視戴好、戴滿口罩的標配，一種向天搏命，輕視、踐踏生命，在暗黑角落奔駛幽靈船的破口心態。

創作團隊在中央向人民報告，確診、死亡數字像明牌般顯示，從天宮到子宮的名嘴胡攪一通，百姓聲嘶力竭訐譙政府，種種對立、不快的社會亂象中，用歌詞、旋律揮發一切必須結束的能量，吶喊著大家要心平氣和，團結一心對抗病毒，才能終結這場世紀大疫的心聲。

他們用「我們彼此手牽手一起度過，並不是誰或誰的錯，不需要再分你和我，從今以後，擺脫這難纏的關口，不再回頭」做為全首的最終語，大聲說出「台灣加油、金門加油！」