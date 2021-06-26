台美雙方25日宣布第11屆台美《貿易暨投資架構協定》（TIFA）會議6月30日舉行，外交部今日表示，期待透過這次TIFA會談，延續台美緊密的經貿連結，並進一步開拓雙方具有共同利益領域的合作。

外交部指出，在全球政經局勢變動的後疫情時代，台美經貿關係有更多合作機會，將持續與行政院經貿談判辦公室、經濟部等相關部會密切配合，共同深化台美經貿夥伴關係。

台美雙方宣布台北時間本月30日以視訊方式召開第11屆台美TIFA會議，外交部說，這是行政院政務委員鄧振中與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）在本月10日視訊會議時，共同決定，外交部表達高度歡迎。

台美於1994年共同簽署TIFA協定，自此之後，TIFA協定為促進美台投資貿易共同利益的平台。最近一次會議是2016年在華府舉行，由時任經濟部次長王美花與USTR副貿易代表何禮曼擔任主談人，但雙方因美豬進口議題導致會談延宕至今。