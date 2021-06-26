居無定所的李姓男子因缺錢花用竟到工寮竊取熱水器。（民眾提供／陳育賢苗栗傳真）

居無定所的李姓男子近日缺錢花用，25日下午行經苗栗縣頭份市中興路，見路邊1輛機車上有未取下的鑰匙，立即將之騎走，並到工寮竊取熱水器與銅管，警方接獲報案沿路調閱監視器，發現彭男涉有重嫌，昨天循線將他逮捕。

警方指出，苗栗縣警頭份分局是先於昨天下午1點左右，接獲民眾報案有機車停放於中興路上，因未將車鑰匙拔取遭人竊取，員警積極調閱監視器找尋該車。

而警方又於1個小時後，再接獲民眾報案，指其位於上興里工寮鐵皮屋內的熱水器、銅線等物遭竊，被害人直覺小偷會立即拿贓物到頭份市資源回收廠變賣，因此在報案後也前往尋找，最後果然在1家資源回收廠找到遭竊物品。

警方立即調閱回收廠監視器，發現該男子騎乘機車就是剛報失竊的機車，研判2案都是同1人所為，在掌握39歲的李姓男子身分後，立即透過車牌辨識系統在頭份市作地毯式搜索，昨天傍晚並在市區見李嫌正在1家加油站加油時，立即上前將他逮捕。

李嫌見事跡敗露因此向警方坦承竊盜機車罪行，但矢口否認竊取熱水器，但經警方提出相關證據後，才坦承犯案，全案在訊後依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。

頭份警分局長何孟宗表示，侵入住宅竊盜案件對民眾人身安全及財產造成嚴重威脅及恐懼，苗栗縣警察局周煥興局長也一再要求受理到類似案件，均比照重大刑案積極全力偵辦，讓民眾安心。