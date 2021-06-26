行政院發言人羅秉成今日表示，台積電、鴻海/永齡基金會捐贈政府BNT疫苗，昨（25）日政府與兩捐贈單位已順利簽署完成開啟專案採購所必需之法律文件，兩捐贈單位將接續完成採購與捐贈的相關工作。

羅秉成指出，經捐贈專案工作小組近日密集的討論與合作，政府已完成此一階段承諾的協助事項，以加速推動本捐贈專案採購的進程，政府也會維持良好公私協力的合作關係，並予以必要之協助。

羅秉成說，基於國內疫情升溫，疫苗需求孔急，經評估兩捐贈單位所提出方案和條件的可行性，以及疫苗採購之特殊性與困難度，政府乃進行安排此一緊急的專案採購，政府感謝兩捐贈單位這段期間的努力，冀望在良好的共同合作基礎上，能達成此項捐贈採購的目標。

行政院18日宣布，授權台積電、鴻海／永齡基金會代表政府，洽購各500萬劑BNT原廠製造疫苗捐贈政府。隨後總統蔡英文並與台積電董事長劉德音、鴻海集團創辦人郭台銘會面，達成共識，疫苗必須原廠製造、原廠包裝、直送台灣，且交貨時程越快越好，投入疫苗大規模施打計畫。民間採購與捐贈疫苗終於有重大突破。