台北市萬大路的市場傳有攤商確診，但是萬大路漁市零批場卻遭受波及，因部分媒體誤植照片的影響，漁市零批場今日市況悽慘，攤商群情激憤，自治會長詹明憲表示，部分媒體昨以「萬大市場」傳確診為標題，並以漁類零批場疫情爆發前的照片來說明，造成餐廳業者與民眾紛紛來電表示不敢再到現場來採購。

詹明憲說，今日市況門可羅雀，的確受到極大的影響，嚴重影響商家的生計。攤商業者表示，明明是果菜市場的攤位確診遭隔離，卻張冠李戴貼上魚市場的照片，把他們在疫情期間所做的防疫努力通通付諸流水，實在是無辜又氣憤。

自治會前會長王志龍說，萬大路有許多市場，但從來沒有所謂「萬大市場」的名稱，此段區域有漁產公司零批場及拍賣場，農產一市零批場及拍賣場，加上散佈在周遭的攤販，自然形成一商圈，「萬大市場」此一稱謂不知從何而來；詹明憲表示，如果媒體不趕快澄清，惡意誤導消費者，自治會不排除提告，否則這樣張冠李戴下去，大家的生意都別做了。

台北漁產公司總經理陳志芳表示，疫情爆發以來，批發市場及零批場均配合政府政策採最高規格防疫措施，所幸至今所轄各場域均維持「零確診」的情況。

陳志芳指出，承銷人與業者對防疫工作都很有共識，也知道負面的消息對生意的殺傷力，所以都非常配合公司的防疫措施，這次媒體不慎傳出這樣的新聞，造成民眾的恐慌，對他們來說，實在不公平、生意影響很大。