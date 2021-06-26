大陸央視26日報導，中國工程院院士、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鍾南山表示，這一輪疫情德爾塔（Delta）毒株主要的是對重症的病人都是比較多的，是老年人，同時也有孩子，所以這兩組的人群優先接種是應該的，加強接種也是應該的。這輪疫情經驗證明，大陸幾款國產不活性病毒疫苗對於對抗Delta入侵，具有保護力。

鍾南山說，以前很多研究在國外做，為了搶快，針對老年人的研究進展少，資料不足以支撐老年人接種疫苗是否安全，所以當時適應症沒有提老年人。但隨著來接種越來越多，已經數十萬了，都證明很安全了，所以老年人要接種得更多。

鍾南山表示，目前大陸市面3種疫苗優劣，不能絕對做一個頭對頭比較，也不能得出絕對的結論。但看起來，假如現在中國百分之九十幾都是用全病毒不活性疫苗，證明最大的好處是比較安全，副作用很少。

其次，疫苗肯定是有保護作用，特別是檢查了Delta毒株，從實驗室資料及從廣州160多個有限資料裡邊發現，密切接觸者用了疫苗，接種完全程的和沒有用疫苗全程的，它的保護力是看得出來，是有保護作用的，對感染有60％以上的保護作用，對重症有接近80％的保護作用。

所以這個應該是可以考慮放心接種全病毒不活性的疫苗。至於對其他的，比如說亞單位蛋白疫苗以及像腺病毒疫苗這些，還需要等一些時間能夠積累更多的資料，才能夠有一個明確的看法。

鍾南山表示，有人問接種疫苗一定時間後抗體下降或沒那麼強，是不是證明疫苗失效了？

目前很難下結論。抗體只是其中一個指標，證明它作為體液免疫。產生免疫功能一般是兩種，一個叫體液免疫，一個叫細胞免疫，當然還有一些叫記憶免疫等等。那麼從它只是體液免疫的一部分，抗體的滴度下降的話，並不完全等於它的保護功能消失了，所以把抗體作為唯一指標，還是不夠的。現在正在探討，包括體液免疫、細胞免疫、細胞記憶等等方面的功能指標來說明，用了某一種疫苗它的保護作用。