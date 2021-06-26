新冠肺炎疫情重擊全球經濟，原有的供需平衡遭打亂，讓美國政府重新思考產業供應鏈過於依賴亞洲的狀況，並透過振興政策企圖拿回半導體、電動車、稀土等產業鏈的主導權，讓供應鏈重心回到北美，然而專家卻不看好短時間能產生效果，在於各大企業仍期待透過低廉的成本完成生產，重新在北美打造生產線會耗費太多成本。

American Shipper報導，經濟學人智庫（EIU）商業與法律專家Andrew Viteritti日前公布一份報告指出，多數在亞洲擁有生產鏈的跨國企業將恢復到疫情前的運作模式，即根據營運成本及收入機會做相關決策，而不是重新建立新的供應鏈，這代表很多企業將繼續依賴低成本的亞洲進行生產。

Andrew Viteritti補充說明，「將生產和銷售業務轉移到數千英里外的地方，是一項成本高昂且複雜的投資，轉移到北美將會企業無法以低成本方式進入亞洲市場，而亞洲市場對他們來說仍是相當具吸引力。」

此外，Andrew Viteritti也認為，北美想透過墨西哥取代亞洲的想法很難行得通，「墨西哥的勞動力成本雖然比美國、加拿大還要低廉，但市場擔心墨西哥政府對國際貿易採取更加保護主義的立場，反而會讓國際貿易陷入阻礙，」

Andrew Viteritti指出，業界也擔心美國總統拜登喊出的全購買「美國製造」的商品，是否與真正自由且開放的貿易市場相矛盾，種種因素都會讓企業對於轉移生產鏈缺乏信心，因此能真正實現轉移產業鏈的目標很難實現。