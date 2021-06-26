2020年唐獎生技醫藥得主、日本大阪大學教授岸本忠三及其團隊與國際藥廠合作研發的IL-6受體抗體藥物，24日通過美國食藥署(FDA)通過緊急授權，將成為美國藥廠Genetech藥廠開發的安挺樂Actemra藥物，用以治療新冠病人。

岸本忠三在研究一般免疫反應機制的時候，發現一個會調節抗體產量的細胞激素，這個因子在日後被命名為介白素-6 (IL-6)，他的團隊與中外製藥株式會社成功開發的IL-6及其受體，發現IL-6和許多發炎性疾病的成因有關，包括類風濕性關節炎及幼年特發性關節炎等，並於後續將該機制成功開發為安挺樂Actemra藥品。

唐獎教育基金會表示，安挺樂Actemra為靜脈點滴注射劑，可抑制促發炎細胞激素IL-6在類風濕性關節炎等發炎反應，目前核准用於治療類風濕性關節炎(RA)、多關節性幼年型原發性關節炎(PJIA)、全身性幼年型原發性關節炎(SJIA)。

唐獎教育基金會指出，根據美國食品藥物管理署在6月24日所發布的緊急公告指出，Actemra 對正在接受皮質類固醇藥物、呼吸輔助或葉克膜治療的成人和2歲以上的兒童COVID-19病患可能具有治療的效果。相關研發依據已通過4項臨床研究。