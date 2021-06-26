優思公司（7589）做公益，再添一樁！優思公司26日表示，公司特別設計三款Q版造型的老茶滴雞精，捐贈給醫護人員，為他們加油打氣，包含「耶穌打疫苗-神愛世人」、「千手觀音噴酒精-病毒退散」，及「孔子戴口罩-有罩無累」等防疫金句，為第一線送上鼓勵，也呼籲大眾打疫苗、隨時噴酒精及戴好口罩，這樣身體就不累。

新冠肺炎疫情嚴峻，全國醫護量能持續吃緊，許多醫療人員工作時間長，身體能量快速消耗，導致身心俱疲，優思25日捐贈2000份的Q版造型的老茶滴雞精，給醫護人員，由澄清醫院中港分院主任王俊堯及急診室醫護人員，出面代表接受。王俊堯感謝收到優思公司的用心及體恤醫護人員防疫工作的辛勞和接觸風險，表達非常感動。

優思共設計三款Q版造型的老茶滴雞精，將蛋白質含量高達27.5mg/100g的營養保健品，送給醫護人員，期望為防疫盡一份心力！

優思總經理陳袽琪表示，疫情升溫，衝擊百業，公司仍維持一貫理念持續做公益，去年底將老茶滴雞精的前100盒銷售收入，即20萬元，捐贈給彰化溪州啟智中心，建立天使家園，今年在防疫關鍵時刻，為台灣大眾盡一份心力，更是刻不容緩。

陳袽琪強調，我們要一起做好防護措施，另一個大家最關心的問題，就是要如何讓自己有好的免疫力，來抵抗新冠病毒。

因醫護人員站在醫療第一線，接觸患者，在施打疫苗後，最需要補充的營養，就少不了「蛋白質」，蛋白質不只是在增加肌肉的時候，可以吃，且它負責細胞的製造，免疫細胞的數量、品質、活力，還有防禦病毒、細菌的能力，都要依靠充足的蛋白質；因此，今年度我們捐出2000份Q版老茶滴雞精，讓神明為守護大眾健康的醫護人員，特別加持！

優思2020年3月併入台中40年老店-元園廖媽媽的店，成為旗下品牌商，以茶研發各種防疫的養身保健品、創意飲品，優思正式宣告以設計、電商、食養、生技，並以「雙品牌」引擎，驅動未來營運成長的生技品牌集團。

優思除與第一線醫護人員攜手一同增強抵抗力，守護健康外，也盼望企業持守信心，醫護人員能早日返家，台灣能早日脫離疫情的威脅!