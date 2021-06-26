因為疫情限制，國立高雄大學26日舉行第18屆畢業典禮，採預錄方式，剪輯影片後在Youtube推出。高雄市長陳其邁引用暢銷動漫《鬼滅之刃》人生戰鬥金句與畢業生互勉，強調嚴峻艱困時刻，唯有彼此團結互助才能度過難關。

高雄大學校長陳月端勉勵畢業生尋夢踏實，不斷學習精進專業並培養跨領域，以及關懷社會，有能力之時幫助不幸之人。法務部長蔡清祥、陳其邁等人上線祝福。

陳月端並以3句話勉勵畢業生，「永遠傾聽、跟隨心中的聲音」，尋夢踏實，引領自己朝期望的目標前進，成為更好、理想的自己。其次，「做個勇敢有智慧的人」，未來面對困難挫折要沈著以對、確實處理；同時不忘多閱讀、不斷學習，除了精進專業，也要培養跨領能力。最後，「關懷社會」，有能力的時候，記得幫助不幸的人。

法務部長蔡清祥贈以「生命中的逆境，可能帶給你韌性；生命中的順境，可能帶給你危機。」並援引美國總統拜登、女權運動者暨詩人里奇的例子，提醒學生身處順境必須謹慎，在逆境時必須忍耐不要氣餒，培養人生中頑強持久精神、堅忍不拔的意志，以及面臨挫折時，接受失敗的勇氣，更有重新站起來的勇氣。

陳其邁引用《鬼滅之刃》的金句：「人生就像天氣一樣，總是不斷地變化，沒有永遠的晴天，雪也不會一直下個不停。」為畢業生加油打氣。