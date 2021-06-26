「世界衛生組織」（WHO）25日舉行記者會，會中WHO秘書長譚德賽警告，隨著在印度發現的Delta變種病毒於全球快速傳播，非洲因缺乏疫苗而岌岌可危。光上週新增確診數與死亡人數，就較前1週增加近40%。相較於世界上最貧窮的國家正缺乏疫苗，富裕國卻開放社會並為低風險的年輕人接種疫苗，正因為已開發國家錯誤的政策，才導致全球防疫失敗。

譚德賽表示，富有國家選擇為自己年輕族群施打疫苗，卻不願提供疫苗給發展中國家，這導致窮國手上根本沒有疫苗可以分配。「我們的世界正失敗，作為全球社群，我們正失敗中」

他以愛滋病與H1N1為例。當高收入國家爆發愛滋病的十多年後，貧窮國才拿到抗人體免疫缺損病毒的藥物。2009年H10N1大流行，這樣的事又重演一次，「難道我們要重蹈覆轍」。

甚至，當時還有人認為就算提供抗人體免疫缺損病毒的藥物，非洲國家也沒有技術可以使用如此複雜的治療方式。「我的意思是這種態度必須成為過去式。目前防疫的關鍵就是供應問題，給我們疫苗。窮人與富人之間的差距，完全暴露我們世界的不公平、不公正與不平等，讓我們面對他」。

WHO公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）則解釋，如果認為貧窮國家沒有技術接種疫苗，那就大錯特錯了；事實上，許多發展國家在大規模接種霍亂、小兒麻痺等傳染病疫苗上，成果比工業化國家更好。

他強調，「父權作風與殖民者的心態，認為這東西我們不能給你，因為害怕你不能更好的使用他；但我認真的問一句，在大流行期間還要這樣？」

由WHO與全球疫苗免疫聯盟（GAVI）聯合運作的疫苗全球取得機制（COVAX），自2021年2月以來已提供132個國家9000萬劑的新冠疫苗；不過，隨著印度陷入疫情高峰，由於印度為疫苗生產大國，導致供應成為重大問題。

世界衛生組織（WHO）高級顧問艾沃德（Bruce Aylward）證實，「不論是AZ疫苗、輝瑞疫苗、嬌生疫苗，我們這個月(指6月)1劑疫苗都沒拿到。每家供應商都表示無法提供現貨，因為其他家廠商也同樣訂購這些產品，還有部分供應商為低風險的年輕人接種疫苗。情況相當糟」。