福建省廈門市衛生健康委員會網站今(26日)公告，25日廈門市報告新增境外輸入新型冠狀病毒肺炎確診病例4例，均為台灣輸入，另新增境外輸入無症狀感染者1例（新加坡），而這些確診病例已由廈門市定點醫院隔離診治，同航班旅客均已落實隔離醫學觀察措施。

據廈門市衛生健康委員會網站公告指出，25日新增4例台灣入境確診案例，病例1：陳某於6月20日乘航班MF882抵廈，入關後即被集中隔離醫學觀察，24日核酸檢測結果陽性；病例2：林某，於6月21日乘航班B7511抵廈，入關後即被集中隔離醫學觀察，25日核酸檢測結果陽性。

廈門市衛生健康委員會指出，病例3：黃某於6月21日乘航班B7511抵廈，入關後即被集中隔離醫學觀察，25日核酸檢測結果陽性；病例4：何某於6月20日乘航班MF882抵廈。入關後即被集中隔離醫學觀察，25日核酸檢測結果陽性。

至於，境外輸入無症狀感染者為一名斯里蘭卡籍船員，輪船6月23日停靠廈門港區，24日該船員核酸檢測結果陽性，由市定點醫院隔離診治，其同船船員均已落實隔離醫學觀察措施。