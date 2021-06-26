為了不浪費疫苗，指揮中心昨(25)日拍板，開放殘劑疫苗施打政策，然而中央並沒有統一作法，授權各地方政府及疫苗接種單位，自定殘劑疫苗接種作業與處理原則。昨天是施打殘劑疫苗的第一天，各醫院診所被詢問民眾電話打爆，掀起一波「搶打」殘劑潮。學者憂心，恐成特權接種與黃牛市埸。

台灣大學國企系教授陳厚銘表示，施打疫苗僧多粥少，殘劑疫苗杯水車薪，倘若沒有公開透明的預約系統，很容易讓殘劑疫苗淪為特權下的「公關品」，形成「遍地殘劑，遍地特權」的現象，讓政府的用心與美意大打折扣。

由於想打殘劑疫苗的需求眾多，市場已傳出有需求者不惜高價，私下尋求管道尋找施打機會，陳厚銘擔心，殘劑疫苗黃牛市場將會應運而生。

黃牛市場產生的原因，可以用經濟學原理來解釋。陳厚銘揶揄表示，既然黃牛市場避免不了，不如由政府來做莊，將殘劑黃牛巿場轉化為疫苗彩券（樂透），不僅公開透明，也可將疫苗彩券盈餘用來紓困。

目前疫苗施打亂像，歸根究底，主要還是疫苗不足的問題。不管疫苗的分配、施打優先順序、以及殘劑的候補安排，都難以盡善盡美，突增對立與特權的產生，陳厚銘認為，唯有盡快獲得足夠疫苗才是王道。

另外陳厚銘提醒，政府除了致力於防疫危機管理外，也要關注民眾的心理健康與壓力管理，協助民眾做好自我身心健康與壓力調適，並提前部署線上心理諮商與輔導機制。

陳厚銘提到，政府實施疫情三級警戒以來，至今已有一個多月。疫情期間民眾被關在家，哪裡都不能去，每天只能看電視或上網查詢最新的疫情狀況，面對大量資訊轟炸，民眾已出現焦慮、緊張、失眠等症狀。

在三級警戒持續下去，民眾對「未知」產生恐懼，容易出現情緒不穩、心理憂鬱、甚至歧視仇恨等心理症狀。然而大部分民眾不自覺或認為這些症狀自己可以處理，但稍有不慎，容易引發社會動亂。面對此「新冠壓力症候群」，陳厚銘呼籲，政府一定要有完善的因應措施與對策，否則後果不堪設想。