國民黨主席江啟臣今到嘉義地區致贈防疫物資，首站至嘉義縣大林鎮公所。（呂妍庭攝）

國民黨主席江啟臣今到嘉義地區致贈防疫物資，首站至嘉義縣大林鎮公所。（呂妍庭攝）

國民黨主席江啟臣批中央開放殘劑施打沒配套，一紙命令讓大家兵荒馬亂，造成民怨，是添亂讓人民承擔後果。（呂妍庭攝）

大林鎮長簡志偉提到大林有夜市攤販冒險出來擺攤，結果被開罰，但其他縣市已有夜市恢復營業， 呼籲防疫應全國一致。（呂妍庭攝）

國民黨主席江啟臣今26日以韓國疫苗殘劑接種開發APP地圖為例，批中央開放殘劑施打沒配套，一紙命令讓大家兵荒馬亂，造成民怨，是添亂讓人民承擔後果，呼籲政府趕快拿出配套、解決辦法，並拜託蔡政府行行好，盡快解決疫苗的問題，救救台灣人的命。

江啟臣說，會造成疫苗殘劑施打亂象，根本問題還是疫苗不夠、不足，人民擔心打不到搶打，但中央未做好配套，造成地方兵荒馬亂，之後再羅織罪名，質疑是不是特權？公關？或沒造名冊施打？

江啟臣批政府沒有把規矩定好，反過來找罪名羅織罪狀，真是莫名其妙的政府，強調人民只有一個目的就是要命、就是要活下來，且活下來不只要疫苗，還要紓困，但政府紓困卻做得零零落落。

另被問到疫苗採購，江啟臣指國民黨的立場一慣是開大門、納善意，對各方的幫忙表達感謝，除國外捐贈，也希望民間團體採購疫苗可以管道順暢，如果需要跟對岸溝通，會盡可能協助，畢竟是救人的事情，連美國捐疫苗都說是救命，反觀我們政府一副事不關己的樣子，反而一直糾結在BNT破局是大陸的關係，但現有管道卻不好好用，代表政府「不想買，等著人家送」。

江啟臣今到嘉義地區致贈防疫物資，除嘉市4家醫院，首站由立委翁重鈞、溫玉霞、縣議員吳思蓉等人陪同到大林鎮公所，贈送醫用口罩2000個、防護面罩1000個、護目鏡200個，同時募集泡麵、醬油等物資贈給大林鎮邊緣戶，由鎮長簡志偉代表接受。

簡志偉除感謝江啟臣等人捐物資，也提到大林有夜市攤販冒險出來擺攤，結果被開罰，但高雄瑞峰夜市已恢復營業，新北樂華夜市也公布要營業，難不成只有六都業者有生計問題？其他地方業者生計不會產生困難？特地向在場立委陳情，希望中央防疫政策可以全國一致，不要一國多制。