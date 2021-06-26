詐騙集團以家庭代工兼職為幌子，要求民眾加通訊軟體後，再誘騙繳交帳戶等資料。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

警方在嫌犯身上起出被害人交付的存摺等資料。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

疫情期間不少人失業，詐騙集團看準民眾兼職賺錢的心理，在網路社團以「家庭代工，包裝衣服吊牌」為幌子利誘民眾繳寄存摺和金融卡後，再安排打工仔代收包裹，被害人直到帳戶被列為警示才知受騙；高雄市刑大警方循線追查，昨在台中高鐵和客運站分別逮捕3名收簿手，其中1嫌還是70歲退伍軍人。

高雄市刑大偵七隊警方日前透過165反詐騙專線報案資料過濾追查，發現有詐騙集團利用疫情期間，不少民眾失業缺錢生活，急需兼職賺錢的心理，在網路上刊登「家庭代工增加收入」的訊息，誘騙民眾加入通訊軟體後，假藉需以實聯制作登記，騙取民眾銀行存摺及金融卡，有10多名被害人直到帳戶被列為警示帳戶才知受害報案。

警方彙整相關資料後，調閱監視畫面，發現1名任姓男子（70歲）從5月底多次搭乘高鐵至桃園、台中及台南等地，領取被害人寄送的帳戶等包裹後，再將包裹轉送至客運站的置物櫃寄放，由其他人領取。

警方查知任姓嫌犯行蹤後，昨晚6時許，在台中高鐵站埋伏，見任姓嫌犯現身後，一舉將他擒獲，並起出被害人存摺等物；警方隨後在客運站逮獲年僅18歲的游姓嫌犯和19歲的曾姓嫌犯。

任嫌供稱，退休後，想說利用疫情期間兼職賺錢，只是幫忙跑腿收送包裹，1次賺500元，近月來，賺了約2萬5000元，不知背後是詐欺集團操控，警方訊後依詐欺罪嫌送辦。