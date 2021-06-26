吃消夜突然收到手機App通知，曾在6/21與確診者接觸6分鐘，苦主驚呆原來社交距離App真的有用。（圖／翻攝PTT）

半夜吃消夜突收與確診者接觸通知！一名網友今在PTT上發文分享，收到台灣社交距離App的通知，說他在6/21曾與確診者接觸6分鐘，讓他相當驚訝原來App真的有用，目前也只能先做好自主管理。貼文也引起網友討論。

一名網友今在PTT上發文表示，半夜吃宵夜突然收到「台灣社交距離App」的通知，只見訊息中寫著「6/21有跟確診者接觸6分鐘」，雖然很驚訝，但現在他也只能啟動自主健康管理的模式，但突然收到這個通知，也讓他忍不住感嘆道「原來台灣社交距離這個APP還真的有用。」

此外，該網友也補充說明，他認為自己會收到這個通知，可能是因為他在6/21當天曾去過醫院進行快篩、PCR採檢，當時等待的期間，旁邊可能剛好有人是確診者。

從原PO分享的畫面中可見，打開App以後，首頁出現「與確診者資料比對有接觸」的紅色字體，並提醒收到通知者冷靜面對，並請自主健康管理。此外，查看每日接觸狀況後，6/17至6/25這10天內，他曾在6/21日接觸確診者6分鐘。

貼文引起熱烈討論，不少網友驚訝直呼「所以這個App還是有用的！」但也有網友看了很擔心說，「看這篇的也毛毛的」、「感覺有點危險，保險為上，先和家人隔離」、「這時間區塊不妙」、「現在才收到通知嗎？」

另有網友留言也是，其實這個App本身是沒有問題的，但因為沒有強制大家安裝，因此可能確診者安裝的人數不到一成，因此頂多只能當作參考用。