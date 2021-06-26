碼頭前文化街店家大都配合疫情關門。（陳世宗攝）

伊達邵遊客中心上午人潮稀疏。（陳世宗攝）

伊達邵前的碼頭全都封閉。（陳世宗攝）

防疫不要在最後關鍵潰堤！日月潭從端午節連假開始，每逢五、六、日假期就會湧現車潮，遊客悶太久爭著到日月潭遊玩，引起當地居民的憂心，伊達邵社區防疫站於臉書粉專呼籲，越在倒數越要守住，不要防守最後潰堤；今天上午記者實地走訪，遊客已明顯變少，人車不再像上週大排長龍。

國內新冠肺炎疫情雖稍緩，但每天還是有本土確診個案，三級警戒再延長至7月12日；許多民眾憋不住假日就想往外透風；網友日前在臉書「爆料公社」PO出日月潭湧現車潮景象，忍不住大嘆「日月潭不會不見」，希望大家不要無視疫情。

伊達邵社區防疫站日誌中，呼籲遊客越在倒數越要守住，不要防守三十多天後潰堤，壓根最後的倒數破口；還有民眾在臉書PO文說日月潭商家配合防疫都已關門休息，碼頭也全數關閉，日月潭不會不見，希望民眾防疫期間配合防疫，等疫情結束後，再歡迎光臨。

日月潭今天上午下雨，環湖道路一片溼轆轆，駕車環湖的民眾比上周少很多，伊達邵遊客中心前的碼頭出現零星看湖光山色的遊客，碼頭前文化街店家大都關門，近中午才有民眾陸續開車到日月潭環湖，人潮經伊達邵社區防疫站呼籲，假日不再一窩蜂湧向日月潭。