台北市市長柯文哲聲勢隨疫情發展而升高，也成為綠營圍攻對象。藥師林士峰指出，柯24日一句「如果中央疫苗沒通知突然大量下來，場地準備只好慢2天開打」，被斷章取義成「再搞我就慢2天開打」，配合部分媒體不斷宣傳，隨後民進黨政治人物開始出面痛批；從這件事就能看出，民進黨鋪天蓋地在進行「認知作戰」。

林士峰25日在臉書撰文表示，最近出現大量抹黑柯文哲的文章，一下「台北是防疫的破口」，一下「台北市疫苗亂打」，一下「台北沒有疫調」，一下子「台北沒有造冊」，一下「台北發生一大堆的群聚感染」。這麼多惡意滿滿的抹黑文，除了黨同伐異的政治操作以外，他想不出有什麼理由可以這樣昧著事實數落台北市。

林世峰質疑：「如果台北市防疫不力，為何台灣以及台北市的疫情明顯降溫？」並強調，監督政府應該建立在事實的呈現，如果沒有事實的論調，如果只是惡意的貼標籤作戰，那只是在扯台北市防疫的後腿、在扯台灣人的後腿而已。

不僅如此，林士峰進一步指出，柯文哲24日表示：「如果中央疫苗沒通知突然大量下來，場地準備只好慢2天開打。」此話一出竟被斷章取義成「再搞我就慢2天開打」，隨後民進黨的政治人物，包括立委與基隆市市長林右昌，紛紛出來痛批：「市長懲罰台北市的接種接種對象做什麼」、「怎可拿疫苗綁架民眾」。林認為，柯在公開場合之下的發言，不可能像個笨蛋說出這種損人不利己的話，稍微思考就可知是某些媒體的惡意操作，而那些民進黨政治人物僅是配合演出黨同伐異的歹戲罷了。

對此，林士峰感嘆：「唉，台灣什麼時候變成這樣。」林坦言，為了自己支持的立場辯護，連明擺在眼前的事實都可以扭曲，連發生一樣事件都可以選擇性的痛批，連最根本的問題「疫苗仍然不足」都可以無視，連應該需要究責的3+11會議都可以視若無睹，連應該監督執政黨執政不利的聲音都可以小到聽不清楚，種種現狀「實在太令人難過了」。