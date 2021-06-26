台鐵太魯閣號事故意外，造成49人死亡、逾200人輕重傷，在北部擔任工程師的賴立軒買站票返鄉，受困在最嚴重變形的7、8節車廂，重傷昏迷，消防人員將他從鬼門關前拉回。經過1個多月治療，他低調捐贈救災用面罩給花蓮縣消防局表達感謝。消防局表示將會有效運用面罩器材，守護民眾生命財產安全。

花蓮縣消防局分隊長葛偉治今天受訪描述當天景況，賴立軒買站票，沒有座位，被發現夾在7、8車廂中，因這兩節車廂嚴重扭曲變形、結構破損，賴某身上被行李箱、乘客物品都壓住，雖沒有明顯挫傷，但頭部受創，特搜隊發現他還有呼吸，但已陷入昏迷。經過搶救，住院1個月治療、復健，4月底康復出院。

30幾歲的賴立軒，在桃園市擔任工程師，老家在花蓮縣吉安鄉，他從新聞報導中看到當時救援困難，搜救人員在漆黑的隧道內搶救，康復後就主動聯繫花蓮縣消防局，詢問搜救人員物資有無欠缺，他想捐贈表達感謝之意。經過雙方討論，因正逢新冠肺炎疫情，決定捐贈價值50萬元、110組安全防護面罩，執勤時也可防禦疫情。

葛偉治說，110組面罩，有50組捐給特種搜救大隊，60組均分給3個大隊運用，這組面罩可在低微量有害物質下使用，以太魯閣號事故為例，隧道內有粉塵及撞擊後產生的有毒氣體，比原本的裝備更輕量、好操作，非常實用，對未來搶救工作有很大幫助。

消防局長林文瑞表示，賴立軒低調婉拒辦理捐贈儀式，如今康復出院，對於消防工作是一大鼓舞，很感謝他捐贈安全防護面罩，對於消防搶救工作有很大助益，消防局人員會有效運用這批器材，持續守護花蓮民眾的生命財產安全。