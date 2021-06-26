大觀國中老師白文怡採取分段方式預錄影片的方式，並由家長到網路雲端空間下載影片撥放給孩子看，協助重症學子遠距學習。(新北市教育局提供／李侑珊台北傳真)

疫情讓所有課程皆改採線上進行，為了讓身具重度障礙症狀學子也能學習不中斷，多名中小學教師以多媒體方式授課，透過讓孩子聽廣播、看錄製影片、遠距互動等同步及非同步的教學方式，並與家長密切合作，攜手讓重度障礙孩子持續就學。

新北市政府統計重度障礙合併其他身體疾病而無法到校上學的學生，每年約有60位，考量孩子需要特殊醫療設備，或是到校會有感染等問題，新北市教育局安排11名在家教育巡迴教師協助。

考量到目前國內疫情嚴峻，自5月18日停課後巡迴教師無法到家，因此透過讓孩子聽廣播、看錄製影片、遠距互動等同步及非同步的教學方式，與家長密切合作，攜手讓重度障礙的孩子持續學習。

大觀國中教師白文怡表示，由於學生體力與專注力無法長時間持續，因此把1節課分4個單元、1個單元再分成10分鐘，用分段方式預錄影片並說明需完成的任務，由家長到網路雲端空間下載影片，撥放給孩子看，當中穿插與老師視訊互動確認學習狀況。

中正國小體育教師郭宗坤說，為了讓重度障礙孩子每天在床上、輪椅上運動，避免壓瘡、關節、肌肉萎縮，因此錄製影片，引導家長，協助學生簡單操作，並分享給特教團隊共同使用。

永福國小老師廖聆劭則安排聽廣播節目，請家長播放親子廣播節目「我的世界好朋友」，讓認識孩子各地風俗民情，也讓眼睛適時休息。

板橋國中老師盧建文指出，停課前，便教導重症學生小傑（化名）以注音打字，與學習使用「聽我說」溝通軟體。現在上課前，只要先把影片放置在個人的YouTube帳號中，透過視訊引導點閱，再進入帳號，檢視其學習瀏覽歷程，驚訝地發現孩子自行點閱了其他有興趣的主題影片。

現就讀國中7年級的甯甯（化名），全身僅眼球有轉動能力，從國小便展開在家就學，就用眼控輔具進行溝通。因為有之前的學習經驗，如今採取遠距學習，反而成效不錯，孩子也多能接受跟老師視訊互動。