小禎（胡盈禎）和整形名醫李進良2007年帶球閃婚，豈料婚後男方頻傳花心，雙方最終協議在去年離婚。最近小禎上時尚網紅莫莉直播，被問到：「如何接受背叛自己孩子的爸？」小禎大方承認其實兩人前幾年都互相封鎖，無法溝通，明白孩子是兩人「整個人生都無法抹滅的共通點」，才會選擇放下跟對方好好相處。

小禎最近在IG跟莫莉直播接受提問，莫莉收集了網友提供的30題犀利問題，第一題就是：「如何接受背叛自己孩子的爸？」小禎反問其實自己很好奇如果一般人遇到她的問題會怎麼做？莫莉則說應該會以孩子為重，小禎頻頻點頭，強調生了孩子就明白，這個所謂「愛的結晶」就是雙方人生中無法抹滅的共通點，又因為孩子是無辜的，「每次看到她的時候都會想，如果能跟孩子的爸多和平相處一點，其實對小孩來說會很輕鬆」。

小禎2007年與李進良閃婚。（圖／中時資料照片）

對於這段失敗的婚姻，小禎也坦言還在學習跟李進良「說好話」，兩人其實前幾年都互相封鎖，這也是女兒從小爸爸就送她手機的原因，「他（李進良）就不用透過我去聯繫小孩」，再加上這幾年的歷練，小孩也長大了，才讓雙方關係減壓不少。

小禎和莫莉直播談婚姻。（圖／翻攝自molly_chiang IG）

小禎表示，女兒還小的時候，不管發生什麼事小禎都是自己吞，怕小孩太早面對外界的險惡，有次她帶女兒到超商，好巧不巧發現那期封面正好是李進良，小禎便慌了一手把女兒推開，說：「媽媽來結帳，妳去後面等我」，幸好現在女兒已經13歲了，可以慢慢讓孩子理解真相，現在就是「笑看這一切」。

至於是否有新戀情？小禎表示目前真的沒人追，最近幾年唯一的桃花是某次她一個人飛到香港蘭桂坊，曾遇到一位印度男子搭訕請喝酒，但她火速回絕。小禎更解釋，13歲的女兒正是小大人的年紀，最近防疫都待在家上課，原本一周4天住她家、3天住爸爸家，但因課本太重讓女兒提議輪流一周住爸爸家、一周住媽媽家，沒想到李進良不同意，父女就吵了起來，甚至互相封鎖，夾在中間的小禎更傻眼，不解有什麼好吵的，自嘲：「我每天在處理這些事情，誰還有空談戀愛啊！」