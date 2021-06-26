麗寶OUTLET MALL中午12時開始營業，上午沒有出現消費者「回籠」

國道3號清水服務區停車場沒有出現一位難求情形。（民眾提供／王文吉台中傳真）

國道3號清水服務區來客數三三兩兩，沒有明顯增加。（民眾提供／王文吉台中傳真）

谷關風景區。（摘自台中市即時景點或鄰近道路道路實況影像）

大甲鐵砧山。（摘自台中市即時景點或鄰近道路道路實況影像）

高美溼地只有零星遊客到訪。（民眾提供／王文吉台中傳真）

高美溼地只有零星遊客到訪。（民眾提供／王文吉台中傳真）

本土確診數連日下降，但三級警戒三度延長，還能「悶」到7月12日嗎？台中麗寶樂園度假區只有OUTLET MALL中午12時開始營業，上午停車場不到百輛進場，是否「回籠」？業者表示，要觀察下午2點來客情形。福容大飯店麗寶樂園店本週末住房低於1成，至於7月13日之後也僅2成預訂，還沒有出現報復性旅遊。

麗寶Outlet Mall 表示，自5月中旬疫情爆發以來每日來客數與業績急凍，疫情期間除加強防疫清消工作之外，為了減少客人入館的風險，推出餐飲外帶外送的服務，頗受好評。因三級警戒延長至7月12號，除了全力配合政府之外，也自主性的加強各項防疫清消工作，期待7月12號解封之後以安全、安心、放心的購物環境來迎接消費者。

根據台中市即時景點或鄰近道路道路實況影像，包括大甲鐵砧山、谷關溫泉區、光復新村、大坑風景區、東豐自行車綠廊、潭雅神自行車道、彩虹眷村等均未出現車流及遊客，而南來北往必經的國道3號清水服務區，來客數對比上周多不到1成，沒有明顯增加情形。

高美溼地上午天氣時陰時雨，高美派出所副所長邱富元表示，可能是天氣不好，只有零星遊客到訪，遊客一般都在下午出現，最近平日大概50人，假日7、80人，因木棧道封閉，民眾多半坐在堤岸邊看夕陽，若群聚超過10人且未保持社交距離，巡邏員警均會上前勸導。