我國少子女化問題嚴重，去年也是首度「生不如死」，為了提高生養意願，行政院祭出「少子女化措施」，其中行政院把育嬰留職停薪津貼再加碼2成、合計原本就保基金提供的6成合計達8成投保薪資，而產檢假逾5天薪資也由政府編列預算，據悉，因為該措施7月1日就要上路，但因預算尚未籌編，因此向就保基金申請週轉案，預計明年編列預算時再歸還。

據統計，育嬰留職停薪津貼去年核定41萬6372件，給付金額共達83億餘元；為落實「讓國家跟你一起養」政策，提升對育嬰留職停薪期間勞工經濟性支持，勞動部以公務預算按平均月投保薪資2成，加給育嬰留職停薪期間薪資補助，提高育嬰留職停薪期間平均月投保薪資替代率，並於今年7月1日施行。

勞動部勞動保險司司長白麗真表示，因為政策今年7月1日上路，但預算來不及籌編，因此透過「其他有利於本基金收益之投資」條款，向就保基金借款用來提供今年下半年的育嬰留職停薪加碼的2成。

白麗真說，參考過去4年就保基金投資國內債券利息訂為1.74％，明年的預算也會一併編列今年下半年的預算，屆時會再一併歸還。

至於產檢假增加至7日的薪資補助，超過性別工作平等法5天產檢假的規範，配套明定逾5日薪資，雇主得向中央主管機關申請補助，勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，因預算來不及籌編，因此與育嬰留停加碼一樣向就保基金周轉，預定編列明年的預算會一併將今年下半年的預算還清給就保基金。