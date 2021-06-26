39歲大陸男星李傳，9歲時演出電視劇《年輪》爆紅，成為家喻戶曉的明星，沒想到父母相繼過世後，疑似打擊太大無法好好生活，竟傳出流落街頭，靠著撿路邊垃圾桶的食物果腹，讓人看了相當不捨。

根據陸媒報導，李傳家庭背景不錯，據傳父親是電業局局長，媽媽則是電影公司總經理，他9歲演出電視劇《年輪》爆紅，原本星運備受看好，未料雙親短短三個月內，居然因病相繼去世，噩耗傳出後讓他難以接受，不僅將父母遺留下來的房產全變賣，甚至沉迷於投資股票，最後卻是慘賠收場，更欠下大筆難以償還的債務，多重打擊之下，竟就此失去蹤影不知去向，後來再傳出消息，竟是罹患精神分裂症，無家可歸流落在街頭。

李傳傳出流落街頭，靠著撿路邊垃圾桶食物果腹。（圖／微博）

據悉，意志消沉的李傳看不到自己的未來，選擇離家出走流落街頭，不僅睡在馬路邊，還靠著撿垃圾桶裡的食物果腹，後來有人認出他就是曾紅極一時的童星，便聯繫相關部門，除了協助下他回到哈爾濱老家，更還安排去醫院接受治療，如今經過一系列療程後，精神狀態也逐漸康復。

對此，網友也紛紛留言：「或許是李傳的人生太過順利，導致受到挫折之後，不能勇敢面對，最終人生以失敗收場」、「真的沒想到當時紅遍大街小巷的童星，居然淪落到現在這樣慘況」、「希望他能夠重新站起來，回歸正常人般的生活」。