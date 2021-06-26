女星李培禎日前欲飛往加拿大探親，自費PCR檢測意外呈陽性，她前往集中檢疫所隔離10天後，再返家居家隔離7天，終於出關的她25日在臉書表示跟老公、小孩又如往常一樣，每天開心地黏在一起生活。不過，睡前，5歲的大兒子lan突然一句：「還好妳沒有死掉。」讓李培禎感動地將兒子擁入懷中。

李培禎昨在臉書表示，整整17天沒有見面，小孩沒有她想像中那樣喊著媽媽飛奔過來擁抱， 反而慢條斯理地走向她，直到她去抱他們，兩個兒子還表現地有點害羞的樣子。

她一直覺得這段時間，孩子們都表現得很好、很平常心，「即使媽媽原本說好要帶他們去找爺爺婆婆，然後出門拿個報告就突然消失了！只用電話跟他們媽媽要隔離，要乖乖聽話喔！」看他們照樣吃好睡好，瘋狂玩樂打鬧吵架，令她覺得：「彷彿我不在，他們一點也不受影響。」

直到要去睡覺的時候，李培禎說：「今晚媽媽終於又可以抱著你們睡覺了。」Ian一直強調：「今天真的是最快樂的一天！」然後又蹦出一句：「還好妳沒有死掉。」聽得李培禎忍不住緊緊抱著他，才驚覺孩子們心裡其實承受不輕的壓力和擔心。而這句話感動不少網友，藝人Gigi也留言「我看到他說那句話的同時，眼淚就流下來了」。