有網友抱怨一直遇上民眾亂闖入私人車位停車。（翻攝臉書社團《爆怨2公社》）

台灣地狹人稠，在人口密集區經常是一個車位都難求，有網友吐露，他花錢租了專屬的停車位，但卻屢次有陌生人「白停車」，實在不堪其擾，文章曝光後，就有網友在留言區分享神紙條，幽默地寫下「這裡沒有監視器，確定要停這？」引起網友熱烈討論。

一名網友25日在臉書公開社團《爆怨2公社》發文，內文崩潰地寫下，他所承租的車位多次被人「借停」，甚至原PO為了防止有人亂停還將該車位圍起來，沒想到還是有大膽的民眾逕自闖入，大剌剌的免費停車。

原PO分享，他先前才用電腦印出了一張字條寫著，「本車位診所已承租，勸導多次不聽者違停一律上鎖，開鎖費500元新台幣，請自重。」豈料卻沒發揮嚇阻效用，還是有人無視警告，他實在無奈至極，便上網大抱怨一番。

文章曝光後，不少網友在留言區分享招術治這些白停車怪客，有網友調侃寫下，「千萬不可以拿雞蛋砸車，千萬不可以把輪胎戳破，千萬不可以把鏡子折斷」、「三秒膠灌鑰匙孔應該是很爽」、「千萬不能用三秒膠和臭雞蛋奧步處理奧客」。

另有一名網友簡短地分享，「我家這邊貼兩天，兩台鑰匙孔用土塞平整過，至今沒有外車進來過了，共勉之」，而該位網友貼出的字條上則寫著，「這裡沒有監視器，確定要停這？」這番神留言則火速吸引243位網友按讚。