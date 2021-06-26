魚丁糸日前拍攝新單曲〈終點起點〉MV。（環球提供）

魚丁糸推出全新單曲〈終點起點〉，MV在三級警戒前就完成，拍攝當日天氣很好但海邊風很強大，久沒一起拍MV的6人，一拍就是20個小時，有趣的是，拍攝過程中才發現這居然是他們首次一起到海邊拍MV，幸運搶拍到超美日落；除了原有的官方IG，近期魚丁糸官方FB開張，他們笑說希望大家多給新人機會，記得到IG 、FB、微博按讚，並且展現團魂幽默下標，「一人一follow，救救老殘窮；大家follow me，救救魚丁糸」。

然而不少網友爆動驚呼，魚丁糸此次新作發表的時間點，恰好對應到2016年6月25日獲金曲大贏家且宣佈休團的日子；魚丁糸團員也是看到網友的留言，才驚覺發現到竟是5年前的同一天宣布要休團，忍不住直呼：「也太可怕的巧合了吧。」不少歌迷留言感謝他們不畏風雨地堅持音樂，「只要6個人在一起，既使是歸零的荒蕪裡，也可以唱出最美的風景」。

MV中，團員一一在自己的房間，與自己的音樂共存，即使時間和過程帶來傷口，音樂卻始終是他們所能選擇最強大的力量。這次拍攝也特別找到一處廢墟，與世隔絕的地方，偌大的空間激盪出屬於他們的音樂渲染力，似乎在強烈的訴說著有音樂在的地方，就是活著的。青峰曾在訪問中分享，看似蕭寂的廢墟反而是生命力最旺盛的地方，沒有任何人為的破壞和打擾，於是恣意生長。